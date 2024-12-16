Что происходит на границе с Беларусью: в ГПСУ объяснили

ukenru
Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 13421 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
12:28 • 50228 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
08:49 • 100171 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 123298 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 123534 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 157006 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 149762 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 155477 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163678 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 222842 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

 • 103346 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

 • 81139 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 111347 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

09:31 • 60293 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 77190 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 111347 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 123300 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 140142 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 144592 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 152184 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

11:18 • 39267 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

10:59 • 38763 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 77190 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

09:31 • 60293 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

 • 81139 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Что происходит на границе с Беларусью: в ГПСУ объяснили

Что происходит на границе с Беларусью: в ГПСУ объяснили

Киев  •  УНН

 • 7713 просмотра

Read in English

Представитель ГПСУ сообщил об отсутствии угроз на границе с Беларусью и стабильной ситуации. Все подразделения сил обороны Украины полностью контролируют границу от Волыни до Черниговщины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что на границе с Беларусью пока не наблюдается угрозы для Украины. По его словам, ситуация на этом участке оставалась стабильной, без изменений, которые могли бы угрожать безопасности страны.

Об этом он сказал во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Беларусь остается в сфере влияния России, поэтому это направление для нас по-прежнему является приоритетным. Наша цель - удерживать сильные оборонительные позиции на этой границе

- отметил Демченко.

Он также добавил, что все подразделения сил обороны Украины, в частности пограничники, Национальная гвардия и Вооруженные силы, полностью контролируют протяженность границы с Беларусью - от Волыни до Черниговщины.

По его словам, наращивание оборонных возможностей продолжается.

Ранее

УНН писал, что россия не имеет достаточно сил в Беларуси для угрозы Украине. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Обществополитика
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина