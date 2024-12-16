Что происходит на границе с Беларусью: в ГПСУ объяснили
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил об отсутствии угроз на границе с Беларусью и стабильной ситуации. Все подразделения сил обороны Украины полностью контролируют границу от Волыни до Черниговщины.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сказал, что на границе с Беларусью пока не наблюдается угрозы для Украины. По его словам, ситуация на этом участке оставалась стабильной, без изменений, которые могли бы угрожать безопасности страны.
Об этом он сказал во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
Беларусь остается в сфере влияния России, поэтому это направление для нас по-прежнему является приоритетным. Наша цель - удерживать сильные оборонительные позиции на этой границе
Он также добавил, что все подразделения сил обороны Украины, в частности пограничники, Национальная гвардия и Вооруженные силы, полностью контролируют протяженность границы с Беларусью - от Волыни до Черниговщины.
По его словам, наращивание оборонных возможностей продолжается.
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УНН писал, что россия не имеет достаточно сил в Беларуси для угрозы Украине.