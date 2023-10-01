Лодку мигрантов выбросило на берег Израиля: судьба потенциальных пассажиров неизвестна
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Резиновую лодку выбросило на пляж в Израиле в воскресенье, на борту никого не было, только вещи потенциальных мигрантов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Израильские власти заявили, что нашли шлюпку вдоль побережья Средиземного моря вблизи города Нетания, в которой была лишь беспорядочная куча личных вещей, еды, воды и проездных документов, в том числе три из Сомали.
Полиция заявила, что ищет следы выживших в водах неподалеку, и опубликовала фотографию лодки. Что-то похожее на одежду, воздушный насос и несколько самодельных надувных спасательных кругов были среди предметов, которые покрывали пол лодки.
Проездные документы еще проверяют, сообщили в полиции.
По данным Международной организации по миграции ООН, более 187 000 человек пересекли Средиземное море в этом году, и группа зафиксировала 2093 смерти на центральном средиземноморском маршруте.
Мигранты часто совершают опасную переправу на маленьких неустойчивых лодках.
Напомним
Папа Франциск сегодня в Марселе заявил, что власти ЕС должны больше заботиться о мигрантах, пересекающих Средиземное море, заметив, что "они ищут гостеприимства".