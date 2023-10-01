Човен мігрантів викинуло на берег Ізраїлю: доля потенційних пасажирів невідома
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Гумовий човен викинуло на пляж в Ізраїлі в неділю, на борту нікого не було, лише речі потенційних мігрантів. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Ізраїльська влада заявила, що знайшла шлюпку вздовж узбережжя Середземного моря поблизу міста Нетанія, в якій було лише безладна купа особистих речей, їжі, води та проїзних документів, у тому числі три з Сомалі.
Поліція заявила, що шукає сліди тих, хто вижив, у водах неподалік, і опублікувала фотографію човна. Щось схоже на одяг, повітряний насос і кілька саморобних надувних рятувальних кругів були серед предметів, які покривали підлогу човна.
Проїзні документи ще перевіряють, повідомили в поліції.
За даними Міжнародної організації з міграції ООН, понад 187 000 людей перетнули Середземне море цього року, і група зафіксувала 2093 смерті на центральному середземноморському маршруті.
Мігранти часто здійснюють небезпечну переправу на маленьких нестійких човнах.
Нагадаємо
Папа Франциск сьогодні в Марселі заявив, що влада ЄС повинна більше піклуватися про мігрантів, які перетинають Середземне море, зауваживши, що "вони шукають гостинності".