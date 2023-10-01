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Човен мігрантів викинуло на берег Ізраїлю: доля потенційних пасажирів невідома

Човен мігрантів викинуло на берег Ізраїлю: доля потенційних пасажирів невідома

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Гумовий човен викинуло на пляж в Ізраїлі в неділю, на борту нікого не було, лише речі потенційних мігрантів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Ізраїльська влада заявила, що знайшла шлюпку вздовж узбережжя Середземного моря поблизу міста Нетанія, в якій було лише безладна купа особистих речей, їжі, води та проїзних документів, у тому числі три з Сомалі.

Поліція заявила, що шукає сліди тих, хто вижив, у водах неподалік, і опублікувала фотографію човна. Щось схоже на одяг, повітряний насос і кілька саморобних надувних рятувальних кругів були серед предметів, які покривали підлогу човна.

Проїзні документи ще перевіряють, повідомили в поліції.

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, понад 187 000 людей перетнули Середземне море цього року, і група зафіксувала 2093 смерті на центральному середземноморському маршруті.

Мігранти часто здійснюють небезпечну переправу на маленьких нестійких човнах. 

Нагадаємо

Папа Франциск сьогодні в Марселі заявив, що влада ЄС повинна більше піклуватися про мігрантів, які перетинають Середземне море, зауваживши, що "вони шукають гостинності".

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