В результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до 29 человек, три человека погибли. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Многострадальный Харьков. Враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру. Люди теряют жизнь, здоровье, близких. Обновленные данные по состоянию на 17:00: из-за российского удара по Харькову сегодня погибли три человека, еще 29 ранены - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что с первых минут на местах попаданий по разным адресам работали более 250 спасателей и полицейских. Коммунальщики и волонтеры помогают разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим.

"Следователи полиции тщательно обследуют местность, фиксируют каждое доказательство безосновательной атаки мирных харьковчан. Психологическая поддержка, юридическая консультация, охрана имущества граждан - под вниманием экстренных служб системы МВД", - добавили в ГСЧС.

Напомним

Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.

В сети появились кадры последствий вражеской атки и разрушений в Харькове.