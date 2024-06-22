Кількість постраждалих у результаті удару рф по Харкову зросла до 29 - ДСНС
Київ • УНН
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в результаті російського удару по Харкову загинули три людини і ще 29 отримали поранення.
У результаті удару рф по Харкову кількість постраждалих зросла до 29 осіб, троє людей загинуло. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
Багатостраждальний Харків. Ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру. Люди втрачають життя, здоровʼя, близьких. Оновлені дані станом на 17:00: через російський удар по Харкову сьогодні загинуло троє осіб, ще 29 поранено
Зазначається, що з перших хвилин на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських. Комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу потерпілим.
"Слідчі поліції ретельно обстежують місцевість, фіксують кожен доказ безпідставної атаки мирних харківʼян. Психологічна підтримка, юридична консультація, охорона майна громадян - під увагою екстрених служб системи МВС", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.
У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові.