Правоохранители задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета по подозрению в сотрудничестве с фсб рф. Чиновника задержали с поличным, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, по указанию оккупантов чиновник собирал информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона.

Больше всего врага интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Также фигурант пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов.

Правоохранители задержали чиновника с поличным, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения фсб во время своей учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана.

После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник фсб и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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