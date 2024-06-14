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Чиновника Хмельницької міськради затримали за підозрою у роботі на фсб росії

Чиновника Хмельницької міськради затримали за підозрою у роботі на фсб росії

Київ • УНН

 • 31031 перегляди

Начальника відділу Хмельницької міської ради затримали на гарячому під час спроби передати розвідувальні дані до росії зі свого офісу. Його підозрюють у роботі на фсб росії та зборі інформації про дислокацію українських військових і виробництво українських безпілотників.

Правоохоронці затримали керівника одного з відділів Хмельницької міськради за підозрою у співпраці із фсб рф. Чиновника затримали на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.  Про це повідомила пресслужба СБУ, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, за вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону.

Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. 

Правоохоронці затримали чиновника  на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору фсб під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана.

Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник фсб і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Ексспівробітника розформованих внутрішніх військ затримали за шпигування для ворога за підрозділами ЗСУ на обороні Харкова - СБУ03.06.24, 10:58 • 24163 перегляди

Тетяна Краєвська

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