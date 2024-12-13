Чиновник воинской части в Донецкой области заставлял подчиненных работать в киоске на свою жену
Киев • УНН
ГБР разоблачило заместителя начальника подразделения воинской части, который заставлял подчиненных работать на его семью. Военные работали бесплатно и отдавали часть боевых выплат, общая сумма убытков - более 3 млн грн.
Правоохранители разоблачили заместителя начальника подразделения одной из воинских частей Донецкой области, который заставлял подчиненных работать на его семью и отдавать часть незаконно начисленных боевых выплат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Детали
Как рассказали в ГБР, начиная с января 2023 года четверо военнослужащих осуществляли строительные и другие работы на территории домохозяйства заместителя начальника подразделения. Также работали в киоске, который принадлежит жене чиновника. Жена при этом, по данным ГБР, контролировала и координировала работу военных.
В случае отказа работать заместитель начальника угрожал военнослужащим отправить их на передовую без соответствующей подготовки
Отмечается, что военнослужащие, которые работали разнорабочими у своего командира, почти два года не появлялись на службе, однако ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых задач. Львиную долю выплат они отдавали своему «работодателю», отдельно их трудовая деятельность на семью чиновника не оплачивалась.
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Работники ГБР провели ряд обысков, в том числе по месту жительства заместителя начальника подразделения, во время которых изъяты средства, документы, черновые записи и другое имущество, которое может свидетельствовать о незаконной деятельности чиновника.
Предварительно установленная сумма ущерба государству составляет более 3 млн гривен.
Продолжается досудебное расследование по факту превышения власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, причинившее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.