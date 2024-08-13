Детективы Бюро экономической безопасности сообщили четырем должностным лицам Днепровского городского совета о подозрении в растрате более 10 млн гривен, которые были выделены на финансирование программы теробороны Днепра на 2022-2026 годы. Об этом сообщили в БЭБ, передает УНН.

По данным БЭБ, директор одного из Департаментов горсовета организовал организованную группу, в состав которой вошли его подчиненные начальники управлений и заместитель одного из отделов.

Во время выполнения утвержденной программы по территориальной обороне они осуществляли закупку военного оборудования и других товарно-материальных ценностей (монокуляры ночного видения, тепловизоры, электрические бытовые приборы, изделия из текстиля, мебель, генераторы, механизированное оборудование и т.д.) по заведомо умышленно завышенным ценам, указали в БЭБ.

Сумма пока установленных убытков бюджета составляет более 10 млн грн.

Так один из тендеров на закупку приборов ночного видения и тепловизоров стоимостью 20 млн грн был объявлен без соответствующего анализа рынка. Победителем была выбрана единственная компания, участвовавшая в тендере, с которой был заключен соответствующий договор. Проанализировав этот тендер, детективы установили, что поставщик закупил приборы ночного видения и тепловизоры у другой компании с наценкой более 5,3 млн грн. То есть цену завысили ориентировочно на 25%.

Четырем должностным лицам Днепровского городского совета сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, пособникам - домашний арест в ночное время.

Досудебное расследование продолжается.

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