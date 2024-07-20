Киев • УНН
Ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины, вероятно, дронами 'Шахед'. В течение суток зафиксировано 8 взрывов в пограничных районах области от обстрелов из гранатометов и артиллерии.
Российские войска ночью нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области, предположительно, дронами типа Shahed, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По данным Северного регионального представительства Госпогранслужбы, в течение суток зафиксировано 8 взрывов в пограничье региона от вражеских обстрелов, пишет УНН.
В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговской области. Предварительно - это были беспилотники типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы
В течение суток, по данным регионального представительства ГПСУ, российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 8 взрывов, в частности:
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
Враг ночью атаковал энергообъекты в трех областях - Укрэнерго20 июля 2024, 05:48 • 28016 просмотров