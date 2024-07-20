Российские войска ночью нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области, предположительно, дронами типа Shahed, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По данным Северного регионального представительства Госпогранслужбы, в течение суток зафиксировано 8 взрывов в пограничье региона от вражеских обстрелов, пишет УНН.

В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговской области. Предварительно - это были беспилотники типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы - написал Чаус в Telegram.

В течение суток, по данным регионального представительства ГПСУ, российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 8 взрывов, в частности:

Новгород-Северская громада: 6 взрывов (приходы, вероятно, минометов и взрывное устройство, сброшенное с БпЛА) в направлении н.п. Михальчина Слобода и Гремяч.

Сновская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Хреновка.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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