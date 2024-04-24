Черкасскую область начало подтапливать: вода отрезала от суши 12 домовладений и 13 домов

В Черкасской области, в селе Крещатик, зафиксировано подтопление на одной из улиц, отрезанными водой от суши являются 12 домовладений и 13 домов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, на месте остаются около 15 жителей.

Кроме того, сотрудники ГСЧС и представители местной власти осуществили объезд жителей, доставили питьевую воду и продукты питания.

Мониторинг ситуации в местах возможных подтоплений в Черкасском и Золотоношском районах продолжается, добавили в ГСЧС.

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