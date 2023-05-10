Очередной пакет санкций Евросоюза против рф: что предусматривает, и смогут ли страны ЕС согласовать его с первого раза
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Сегодня, 10 мая, постпреды стран Евросоюза обсудят 11-й пакет санкций против россии, пишет УНН.
Обсуждение 8 мая анонсировал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, и уточнил, что все предложения по очередному санационному пакету против рф были разосланы 5 мая.
По словам Мамера, новый пакет санкций будет сосредоточен на том, чтобы максимально заблокировать поставки в россию товаров, которые уже попали под ограничения.
В частности, как утверждает Bloomberg, Евросоюз предложил запретить доступ к своим портам для судов, которые пытаются обойти санкции в отношении российской нефти, стремясь сдержать транспортировку нефти и нефтепродуктов ниже предельных цен, установленных странами G7.
Собственно, то что новый санкционный пакет, скорее всего, не будет содержать каких-то новаций подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время последнего визита в Киев 9 мая. По ее словам, ЕК сейчас «вместе с нашими международными партнерами сосредоточены на борьбе с обходом (санкций - ред.)».
В целом, по ее словам, можно сделать вывод, что ЕС сосредоточится на трех следующих направлениях:
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- добавить больше продуктов к запрету на транзит;
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- предложить новый инструмент для борьбы с обходом санкций.
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- запретить "теневые" структуры из россии и третьих стран, которые намеренно обходят санкции.
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В свою очередь, Владимир Зеленский по итогам переговоров с фон дер Ляйен выразил надежду, что в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз введет ограничения в отношении атомной отрасли рф.
«Мы рассчитываем на принятие в ближайшее время 11-го санкционного пакета, и его частью должны быть мощные санкции против атомной отрасли государства-террориста. Тогда сила этого пакета будет пропорциональна уровню угрозы» - отметил Президент Украины.
В то же время эксперты оценивают, что этот пакет санкций станет вызовом для Евросоюза. Речь идет в частности о главном элементе этого пакета – невозможности обхода санкций через третьи страны.
«Вопрос обхода санкций стоит на повестке дня, начиная с 2014-2015 года, когда были введены первые санкции против российской федерации в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины», - отметил в комментарии УНН экономист Игорь Бураковский.
Но проблема с этим кроется и в отсутствии в ЕС централизованной санкционной политики – то есть принятые на уровне руководства Евросоюза решения воплощаются на национальных уровнях по-разному. А также в том, что ЕС не может заставить другие страны, не являющиеся членами Союза, придерживаться этих санкций – остается только договариваться.