Очередной пакет санкций Евросоюза против рф: что предусматривает, и смогут ли страны ЕС согласовать его с первого раза

Обсуждение 8 мая анонсировал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, и уточнил, что все предложения по очередному санационному пакету против рф были разосланы 5 мая.

По словам Мамера, новый пакет санкций будет сосредоточен на том, чтобы максимально заблокировать поставки в россию товаров, которые уже попали под ограничения.

В частности, как утверждает Bloomberg, Евросоюз предложил запретить доступ к своим портам для судов, которые пытаются обойти санкции в отношении российской нефти, стремясь сдержать транспортировку нефти и нефтепродуктов ниже предельных цен, установленных странами G7.

Собственно, то что новый санкционный пакет, скорее всего, не будет содержать каких-то новаций подтвердила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время последнего визита в Киев 9 мая. По ее словам, ЕК сейчас «вместе с нашими международными партнерами сосредоточены на борьбе с обходом (санкций - ред.)».

В целом, по ее словам, можно сделать вывод, что ЕС сосредоточится на трех следующих направлениях:



добавить больше продуктов к запрету на транзит;



предложить новый инструмент для борьбы с обходом санкций.



запретить "теневые" структуры из россии и третьих стран, которые намеренно обходят санкции.



В свою очередь, Владимир Зеленский по итогам переговоров с фон дер Ляйен выразил надежду, что в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз введет ограничения в отношении атомной отрасли рф.

«Мы рассчитываем на принятие в ближайшее время 11-го санкционного пакета, и его частью должны быть мощные санкции против атомной отрасли государства-террориста. Тогда сила этого пакета будет пропорциональна уровню угрозы» - отметил Президент Украины.

В то же время эксперты оценивают, что этот пакет санкций станет вызовом для Евросоюза. Речь идет в частности о главном элементе этого пакета – невозможности обхода санкций через третьи страны.

«Вопрос обхода санкций стоит на повестке дня, начиная с 2014-2015 года, когда были введены первые санкции против российской федерации в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины», - отметил в комментарии УНН экономист Игорь Бураковский.

Но проблема с этим кроется и в отсутствии в ЕС централизованной санкционной политики – то есть принятые на уровне руководства Евросоюза решения воплощаются на национальных уровнях по-разному. А также в том, что ЕС не может заставить другие страны, не являющиеся членами Союза, придерживаться этих санкций – остается только договариваться.