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ЄС посилить санкції проти перевезення російської нафти морем - Bloomberg

ЄС посилить санкції проти перевезення російської нафти морем - Bloomberg

Київ • УНН

 • 905347 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Європейський Союз запропонував заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти, прагнучи стримати транспортування нафти й нафтопродуктів нижче за граничні ціни, встановлені країнами G7. Про це інформує Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Цей захід є частиною ширшого пакету санкцій проти росії, згідно з документами ЄС, з якими ознайомився Bloomberg. Оскільки цінові обмеження на російську нафту та нафтопродукти вже встановлені, тепер основна увага приділяється усуненню лазівок та більш ефективному забезпеченню дотримання обмежень.

Виконавчий орган ЄС послався на «різке зростання шахрайських практик і пов'язаних з ними екологічних ризиків» з боку судів, які намагаються обійти цінову стелю G7, та заборону імпорту російської нафти в блок. У документі йдеться про те, що судам, які підозрюються або виявляються у порушенні санкцій шляхом перевалки з корабля на судно, слід заборонити захід у європейські порти та шлюзи.

Перевалка нафти з судна на судно стала ключовою у переміщенні московської нафти на ринок після заборони Європейського Союзу на перевезення російської нафти на початку грудня. Фокусними точками перевалки російської нафти з грудня були Сеута, іспанський анклав у Північній Африці, і на узбережжі Греції неподалік Каламати.

На початку лютого іспанська влада розіслала листа місцевим компаніям, які надають транспортні послуги, з нагадуванням про те, що сприяння діяльності може призвести до порушення санкцій. Компаніям із ЄС заборонено надавати низку послуг з транспортування сирої нафти, якщо тільки вантаж на борту не закуплений за ціною 60 доларів за барель, встановлений G7 або нижче.

росія використовує величезний флот старих кораблів, щоб обійти обмеження ЄС та G7. Багато з тих судів прослужили 20 років, попередні власники розраховували продати їх на металобрухт. Натомість вони передали їх новим компаніям, які продовжують їх використовувати.

У рамках запланованого пакета санкцій, 11-го за рахунком з лютого 2022 року, ЄС також запропонував завдавати ударів по судах, які відключають навігаційні системи. Для цих заходів буде потрібна підтримка всіх країн-членів ЄС.

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