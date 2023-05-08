ЕС ужесточит санкции против перевозки российской нефти морем - Bloomberg

Детали

Эта мера является частью более широкого пакета санкций против россии, согласно документам ЕС, с которыми ознакомился Bloomberg. Поскольку ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты уже установлены, теперь основное внимание уделяется устранению лазеек и более эффективному обеспечению соблюдения ограничений.

Исполнительный орган ЕС сослался на «резкий рост мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков» со стороны судов, пытающихся обойти ценовой потолок G7, и запрет импорта российской нефти в блок. В документе говорится о том, что судам, которые подозреваются или обнаруживаются в нарушении санкций путем перевалки с корабля на судно, следует запретить заход в европейские порты и шлюзы.

Перевалка нефти с судна на судно стала ключевой в перемещении московской нефти на рынок после запрета Европейского Союза на перевозку российской нефти в начале декабря. Фокусными точками перевалки российской нефти с декабря были Сеута, испанский анклав в Северной Африке, и на побережье Греции неподалеку Каламаты.

В начале февраля испанские власти разослали письмо местным компаниям, предоставляющим транспортные услуги, с напоминанием о том, что содействие деятельности может привести к нарушению санкций. Компаниям из ЕС запрещено предоставлять ряд услуг по транспортировке сырой нефти, если только груз на борту не закуплен по цене 60 долларов за баррель, установленный G7 или ниже.

россия использует огромный флот старых кораблей, чтобы обойти ограничения ЕС и G7. Многие из тех судов прослужили 20 лет, предыдущие владельцы рассчитывали продать их на металлолом. Вместо этого они передали их новым компаниям, которые продолжают их использовать.

В рамках запланированного пакета санкций, 11-го по счету с февраля 2022 года, ЕС также предложил наносить удары по судам, которые отключают навигационные системы. Для этих мер потребуется поддержка всех стран-членов ЕС.