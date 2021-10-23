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Почти антирекорд: в Украине уже 2,74 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 229

Киев • УНН

 • 40059 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,74 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 октября, - более 23,2 тысячи, чуть меньше вчерашнего антирекорда за все время. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, уменьшение по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - 483. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Почти антирекорд: в Украине уже 2,74 млн случаев COVID-19, за сутки - 23 229

Цитата

“За сутки 22 октября в Украине зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1777, медработников — 438)”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы — 5362 человека;
◾️ летальных случаев — 483;
◾️ выздоровели — 8330 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2748614 человек;
◾️ выздоровели — 2369695 человек;
◾️ летальных случаев — 63486;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 13927353.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.

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