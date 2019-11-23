Из-за шторма с острова Бирючий эвакуировали еще пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из-за непогоды на Азовском побережье спасатели эвакуировали еще пять человек с острова Бирючий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.
"Утром 23 ноября сотрудники ГСЧС продолжили оперативно-спасательные работы. Техника и личный состав совместно с работниками Акимовского РЭС "Запорожьеоблэнерго" провели работы по восстановлению оборванной линии электропередач на острове Бирючий. В 10:30 электропитание было восстановлено. Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу еще 5 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась", - говорится в сообщении.
Кроме этого, спасатели вытащили из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк.
Также сообщается, что 23 ноября на побережье Азовского моря в пгт Кирилловка сохраняется штормовая погода, ветер восточный 15-18 м/с.
"Сейчас сообщений о необходимости оказания помощи, связанной с непогодой, от жителей пгт Кирилловка не поступало", - добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что в целом, с начала вчерашней суток, спасатели оказали помощь 18 людям.
Напомним, на Запорожье в результате шторма затопило около 40 баз отдыха.
Позже стало известно, что спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий.