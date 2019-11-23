Через шторм з острова Бірючий евакуювали ще п'ятьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через негоду на Азовському узбережжі рятувальники евакуювали ще п'ятьох людей з острова Бірючий. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Запорізькій області.
"Зранку 23 листопада співробітники ДСНС продовжили оперативно-рятувальні роботи. Техніка та особовий склад спільно з працівниками Якимівського РЕМ "Запоріжобленерго" провели роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бірючий. О 10:30 живлення було відновлено. Завдяки оперативним і злагодженим діям та своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на суходіл ще 5 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, рятувальники витягнули із піску трактор Т-150, який застряг під час повернення з острову на суходіл.
Також повідомляється, що 23 листопада на узбережжі Азовського моря у смт Кирилівка зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с.
"Наразі повідомлень про необхідність надання допомоги, пов’язаної з негодою, від мешканців смт Кирилівка не надходило", - додали у пресслужбі.
Також зазначається, що загалом, від початку вчорашньої доби, рятувальники надали допомогу 18 людям.
Нагадаємо, на Запоріжжі внаслідок шторму затопило близько 40 баз відпочинку.
Пізніше стало відомо, що рятувальники евакуювали 11 людей з острова Бірючий.