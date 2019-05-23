Из-за дождей затопило дворы в трех городах в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 мая. УНН. За прошедшие сутки спасатели Кировоградской области помогали населению откачивать дождевую воду из частных домовладений в трех городах и одном селе. Об этом сообщили УНН в УДСНС в области.
В частности, спасатели оказывали помощь на улице Покровская в Кропивницком, в селе Протопоповка и городе Александрия, и в городе Долинская.
Напомним, в результате ливней, которые обрушились на запад Украины, на утро четверга, 23 мая, оставались подтопленными 244 домохозяйства.
В Укргидрометцентре указывали, что вследствие снижения интенсивности дождей с 22 мая на западе Украины начнется улучшение ситуации, которая возникла из-за подтопления.