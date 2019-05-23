Через дощі затопило двори у трьох містах на Кіровоградщині

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 травня. УНН. Минулої доби рятувальники Кіровоградщини допомагали населенню відкачувати дощову воду з приватних домоволодінь у трьох містах та одному селі. Про це УНН повідомили в УДСНС в області.

Зокрема, рятувальники надавали допомогу на вулиці Покровська у Кропивницькому, у селі Протопопівка та місті Олександрія, та у місті Долинська.

Нагадаємо, внаслідок злив, які обрушилися на захід України, на ранок четверга, 23 травня, залишалися підтопленими 244 домогосподарства.

В Укргідрометцентрі вказували, що внаслідок зниження інтенсивності дощів з 22 травня на заході України почнеться покращення ситуації, яка виникла через підтоплення.

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