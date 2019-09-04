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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112070 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122770 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114302 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120268 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125421 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150927 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150529 просмотра

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Чемпион мира Ломаченко: мне поступали предложения от политических партий

Чемпион мира Ломаченко: мне поступали предложения от политических партий

Киев  •  УНН

 • 9518 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO украинец Василий Ломаченко отказался от перехода в политику после завершения спортивной карьеры. Об этом боксер рассказал в интервью ВВС, сообщает УНН.

По мнению Ломаченко каждый человек должен заниматься своим делом.

"Каждый должен заниматься своим делом. Я максималист, если бы я хотел этого (перехода в политику - ред.), то мне нужно было бы получать юридическое образование и учиться на политика. Я никого не осуждаю, но это мое мнение", - сказал чемпион .

О предложении стать политиком: "Если ты хочешь идти в политику, нужно получить знания. Мне поступали предложения от политических партий. Не скажу, от них. Я ответил, что я не политик. Мне это не интересно".

Напомним, что в крайнем бою Ломаченко решением судей победил Люка Кэмпбелла и стал обладателем поясов WBC, WBA и WBO.

Украинские Национальные Новости

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