Чемпион мира Ломаченко: мне поступали предложения от политических партий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO украинец Василий Ломаченко отказался от перехода в политику после завершения спортивной карьеры. Об этом боксер рассказал в интервью ВВС, сообщает УНН.
По мнению Ломаченко каждый человек должен заниматься своим делом.
"Каждый должен заниматься своим делом. Я максималист, если бы я хотел этого (перехода в политику - ред.), то мне нужно было бы получать юридическое образование и учиться на политика. Я никого не осуждаю, но это мое мнение", - сказал чемпион .
О предложении стать политиком: "Если ты хочешь идти в политику, нужно получить знания. Мне поступали предложения от политических партий. Не скажу, от них. Я ответил, что я не политик. Мне это не интересно".
Напомним, что в крайнем бою Ломаченко решением судей победил Люка Кэмпбелла и стал обладателем поясов WBC, WBA и WBO.