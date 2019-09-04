Чемпіон світу Ломаченко: мені надходили пропозиції від політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBC, WBA і WBO українець Василь Ломаченко відмовився від переходу в політику після завершення спортивної кар'єри. Про це боксер розповів в інтерв'ю ВВС, повідомляє УНН.
На думку Ломаченка кожна людина має займатися власною справою.
"Кожен повинен займатися своєю справою. Я максималіст, якби я хотів цього (переходу в політику – ред.), то мені потрібно було б отримувати юридичну освіту і вчитися на політика. Я нікого не засуджую, але це моя думка", - сказав чемпіон.
Про пропозицію стати політиком: "якщо ти хочеш йти в політику, потрібно отримати знання. Мені надходили пропозиції від політичних партій. Не скажу, від яких. Я відповів, що я не політик. Мені це не цікаво".
Нагадаємо, що в крайньому бою Ломаченко рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла і став володарем поясів WBC, WBA і WBO.