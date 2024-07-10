Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве
Киев • УНН
Чехия вызвала посла рф после обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Чехия вызвала российского посла после обстрела больницы в Киеве. Об этом сообщает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Х, передает УНН.
Детали
После обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве правительство Чехии приняло решение вызвать российского посла в Министерство иностранных дел страны.
Я решил вызвать российского посла. Убийцы, которые нападают на детей в больницах, - это отбросы человечества. Ему поручено передать послание в ьоскве
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