Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Чехия вызвала российского посла после обстрела больницы в Киеве. Об этом сообщает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Х, передает УНН.

Детали

После обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве правительство Чехии приняло решение вызвать российского посла в Министерство иностранных дел страны.

Я решил вызвать российского посла. Убийцы, которые нападают на детей в больницах, - это отбросы человечества. Ему поручено передать послание в ьоскве - министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Кличко сообщил о двух погибших в "Охмадете": одна из них врач