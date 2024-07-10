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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Чехия вызвала российского посла из-за обстрела детской больницы в Киеве

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 02:32  •  1282 просмотра

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Чехия вызвала посла рф после обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Чехия вызвала российского посла после обстрела больницы в Киеве. Об этом сообщает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Х, передает УНН.

Детали

После обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве правительство Чехии приняло решение вызвать российского посла в Министерство иностранных дел страны.

Я решил вызвать российского посла. Убийцы, которые нападают на детей в больницах, - это отбросы человечества. Ему поручено передать послание в ьоскве

- министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Кличко сообщил о двух погибших в "Охмадете": одна из них врач8 июля 2024, 11:39 • 25296 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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