Министерство обороны Чехии изучает практический опыт и юридическую сторону создания в Польше "Украинского легиона". Об этом заявила в программе Interview ČT 24 заявила министр обороны страны Яна Чернохова, передает УНН.

Детали

Как известно, благодаря "Украинскому легиону" военнообязанные украинцы, которые выехали за границу, могут добровольно пройти военную подготовку.

Таким образом беженцы получат боевые навыки, находясь в Европейском союзе, пройдут службу на войне в Украине, а затем смогут вернуться в страну ЕС, куда они выехали сначала.

Мы хотим продолжать подготовку украинских солдат, поэтому почему бы не охватить этим процессом, возможно уже чешских граждан, которые причисляют себя к украинской национальности, и сформировать какое-то подразделение - заявила Чернова.

У Польщі пояснили, як набиратимуть та готуватимуть бійців Українського легіону

Министр подчеркнула, что, как и в Польше, зачисление солдат в такое подразделение в Чехии должно быть добровольным.

Напомним

Президент Владимир Зеленский Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает формирование и подготовку нового украинского добровольческого военного подразделения под названием "Украинский легион".

Это позволит украинцам, проживающим в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно участвовать в защите Украины.