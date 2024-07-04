Со вчерашнего дня, 3 июля, Чехия не признает небиометрические паспорта рф. Таким образом граждане россии с такими паспортами не смогут легально находиться на территории Чехии. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Чехии.

Детали

Глава МИД Чехии Ян Липавский объяснил, что такое решение приняли, учитывая ситуацию с безопасностью, чтобы избежать возможных диверсий со стороны россиян.

Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Мы не будем ждать очередной диверсии. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать свою благонадежность. И в случае с россиянами паспорта с небиометрическими данными, с которым прибыли, в частности, убийцы из Врбетице, уже не будет достаточно говорится в заметке чешского чиновника в X.

Дополнение

Как пишет iDNES Марьяна Вернерова из отдела коммуникации МИД объяснила, что небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать.

Если гражданин России предъявляет в Чехии небиометрический паспорт, он находится здесь нелегально, и сейчас решается вопрос, что с ним делать - заявила Вернерова.

В издании отметили, что Чехия проинформировала о своем решении на заседании компетентного органа ЕС и призвала другие государства принять такие же меры.

Напомним

Чехия разыскивает генерала военной разведки рф за причастность к взрывам на складах оружия в 2014 году.