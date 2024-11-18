Часы капитана парохода, который спас пассажиров "Титаника", на аукционе продали за рекордную цену
Киев • УНН
Золотые часы Tiffany & Co. капитана Рострона, который спас 705 пассажиров «Титаника», продали за 1,56 млн фунтов. Это самая большая сумма, когда-либо уплаченная за памятные вещи, связанные с кораблем.
Золотые карманные часы, подаренные капитану парохода, который спас более 700 пассажиров с "Титаника", продали за рекордные 1,56 млн фунтов стерлингов. The Guardian, пишет УНН.
Детали
Аукционисты отметили, что это самая большая сумма, которую когда-либо платили за памятные вещи, связанные с "Титаником". Покупателем стал частный коллекционер из США.
Предыдущий рекорд был установлен в апреле этого года, когда за 1,175 млн фунтов стерлингов (почти 1,5 млн долларов) продали золотые карманные часы, найденные на теле американского миллионера Джона Джейкоба Астора - самого богатого человека на борту "Титаника".
14 апреля 1912 года, во время рокового столкновения лайнера с айсбергом, 47-летний Астор помог своей беременной жене Мадлен сесть в спасательную шлюпку, после чего закурил последнюю сигарету, понимая, что не выживет.
Часы, проданные сейчас, были переданы капитану парохода Артуру Рострону Мадлен Астор и двумя другими вдовами бизнесменов, погибших вместе с "Титаником". Рострон командовал RMS Carpathia - трансатлантическим пассажирским пароходом компании Cunard Line, который подобрал 705 человек из спасательных шлюпок "Титаника".
На 18-каратных часах бренда Tiffany& Co. выгравирована надпись: "Подарены капитану Рострону с искренней благодарностью от трех выживших на "Титанике" 15 апреля 1912 года: миссис Джон Б. Тейер, миссис Джон Джейкоб Астор и миссис Джордж Д. Виденер".
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По данным аукционного дома, часы были переданы Рострону во время обеда в поместье семьи Асторов на Пятой авеню в Нью-Йорке.
Артем Рострон получил этот подарок прежде всего как знак благодарности за его мужество, благодаря которому 700 человек смогли выжить. Без его действий этого бы не произошло,
Он также добавил, что продажа часов продемонстрировала постоянное увлечение историей "Титаника".
Рекорд по самой большой сумме, уплаченной за артефакты с "Титаника", в течение 11 лет удерживала скрипка, на которой играли во время затопления корабля. В 2013 году ее продали за 1,1 фунтов стерлингов (около 1,4 млн долларов).
То, что этот рекорд побили дважды за последний год, свидетельствует о "постоянном уменьшении предложения и растущем спросе" на предметы, связанные с кораблем. Аукционисты отмечают, что цены на артефакты с "Титаника" растут "в геометрической прогрессии".
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