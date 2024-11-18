Часы капитана парохода, который спас пассажиров "Титаника", на аукционе продали за рекордную цену

Золотые карманные часы, подаренные капитану парохода, который спас более 700 пассажиров с "Титаника", продали за рекордные 1,56 млн фунтов стерлингов. The Guardian, пишет УНН.

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Аукционисты отметили, что это самая большая сумма, которую когда-либо платили за памятные вещи, связанные с "Титаником". Покупателем стал частный коллекционер из США.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле этого года, когда за 1,175 млн фунтов стерлингов (почти 1,5 млн долларов) продали золотые карманные часы, найденные на теле американского миллионера Джона Джейкоба Астора - самого богатого человека на борту "Титаника".

14 апреля 1912 года, во время рокового столкновения лайнера с айсбергом, 47-летний Астор помог своей беременной жене Мадлен сесть в спасательную шлюпку, после чего закурил последнюю сигарету, понимая, что не выживет.

Часы, проданные сейчас, были переданы капитану парохода Артуру Рострону Мадлен Астор и двумя другими вдовами бизнесменов, погибших вместе с "Титаником". Рострон командовал RMS Carpathia - трансатлантическим пассажирским пароходом компании Cunard Line, который подобрал 705 человек из спасательных шлюпок "Титаника".

На 18-каратных часах бренда Tiffany& Co. выгравирована надпись: "Подарены капитану Рострону с искренней благодарностью от трех выживших на "Титанике" 15 апреля 1912 года: миссис Джон Б. Тейер, миссис Джон Джейкоб Астор и миссис Джордж Д. Виденер".

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По данным аукционного дома, часы были переданы Рострону во время обеда в поместье семьи Асторов на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Артем Рострон получил этот подарок прежде всего как знак благодарности за его мужество, благодаря которому 700 человек смогли выжить. Без его действий этого бы не произошло, - отметил аукционист Эндрю Олдридж.

Он также добавил, что продажа часов продемонстрировала постоянное увлечение историей "Титаника".

Рекорд по самой большой сумме, уплаченной за артефакты с "Титаника", в течение 11 лет удерживала скрипка, на которой играли во время затопления корабля. В 2013 году ее продали за 1,1 фунтов стерлингов (около 1,4 млн долларов).

То, что этот рекорд побили дважды за последний год, свидетельствует о "постоянном уменьшении предложения и растущем спросе" на предметы, связанные с кораблем. Аукционисты отмечают, что цены на артефакты с "Титаника" растут "в геометрической прогрессии".

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