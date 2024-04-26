Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

В Украине насчитывается более 50 национальных природных парков, каждый из которых занимает немалую территорию. Некоторые из них пока остаются оккупированными. Другие же занимаются обыденной деятельностью, но какой именно и какие бюджеты государственных средств на это тратят - в эксклюзивном материале УНН.

Один из самых скандальных нацпарков Украины - Тузловские лиманы в Одесской области. УНН уже писал о том, что там почти 10 лет неизменное руководство, Министерство экологии никак не может провести конкурс, поэтому два человека фактически сменяют друг друга на должности и руководят парком в статусе временно исполняющих обязанности. Многочисленные скандалы с местными приводят к столкновениям и уголовным производствам. Соседние громады требуют от министерства проведения конкурса и смены в.и.о. руководства, однако пока безуспешно. Местные также жалуются на террор со стороны этого в.и.о. руководства, отмечая об их запрете обрабатывать исторически принадлежащие людям участки и свободно посещать парк - якобы, руководство парка ставит ограждения и за отдельную плату пропускает посетителей, при том что и сами, и весь парк финансируется исключительно за счет государства и налогов людей. Чиновники парка, в свою очередь, занимаются расширением территории, поглощая соприкасающиеся земельные участки, впрочем все они останутся спорными пока не будут выделены в натуре.

УНН узнал, какой же бюджет нужен для одного такого нацпарка. На примере Тузловских лиманов выяснилось, что годовые его расходы составляют 5 565 380 грн, 97% из которых тратятся на оплату заработных плат. Штатная численность парка 45 человек - взвод сотрудников, которые якобы занимаются природоохранной деятельностью.

В ответ на запрос УНН, в нацпарке рассказали, что среди выполненных за 2023 год много природоохранных мероприятий, например, 500 фотоснимков для архива, гербарные образцы некоторых растений, изучены новые виды богомолов и бурозубки, участие в многочисленных конференциях/семинарах и совещаниях. Немало состоялось в прошлом году и эколого-образовательных мероприятий, добавляют в нацпарке, например, День водно-болотных угодий и День пленных дельфинов.

Бюджет Тузловских лиманов - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если допустить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.

Украинские экологи предлагают провести аудиты нацпарков и выяснить, действительно ли у них такая численность сотрудников. "Если честно - я удивлена, потому что никогда не обращала внимание на это, и я обычно слышу от подобных учреждений о том, что либо у них нет финансирования, либо они не могут увеличить свой персонал больше, чем на 10 человек. Это директор, заместитель, научный сотрудник и несколько инспекторов, например. А здесь получается, что на территории 278 квадратных километров общее количество сотрудников - 45 человек. Возможно, я что-то не понимаю, но это слишком много. Я, например, не понимаю, что делают 45 человек... Просто в моей практике, это другая отрасль была, это не природно-заповедный фонд, но сталкивалась с тем, что один из природоохранных институтов имеет в бюджете 25 "мертвых душ". Директор получал деньги за этих людей, которые не работали на территории института. Надеюсь, что это не такая история и на самом деле эти люди выполняют какие-то функции. Я бы, например, начала проверять, какие функции выполняют 45 человек на территории нацпарка", - отметила эколог Татьяна Лампика.

Редакция УНН обращает внимание правоохранителей на возможное завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере, в случае если многочисленные сотрудники парка окажутся "мертвыми душами". Также обращает внимание депутатов Верховной Рады и руководства Министерства экологии, ответственных за рациональное использование бюджета. От имени громад УНН обращается в Министерство экологии с просьбой провести наконец открытый конкурс на должность руководителя нацпарка Тузловские лиманы, чтобы снизить градус напряжения и решить споры между жителями прилегающих к парку теорий и должностными лицами самого парка.