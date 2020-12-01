Бюджет в ноябре перевыполнен на 9,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Доходы Государственного бюджета в ноябре текущего года достигли 102,29 млрд грн, что на 8,67 млрд грн, или на 9,3% выше планового показателя на этот период. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.
В ноябре этого года доходы госбюджета выросли на 13,5 млрд грн, или на 15,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
При этом доходы Государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2020 года составляли почти 944,73 млрд грн, что на 253,4 млрд грн меньше планового показателя на этот период, или практически выход на выполнение плана.
В то же время в январе-ноябре 2020 года доходы государственного бюджета были выше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 45 млрд грн, или на 5%.
Добавим, глава Совета НБУ Богдан Данилишин ранее сегодня отметил, что "выполнение государственного бюджета по доходам в ноябре осуществлялось в целом в соответствии с плановыми показателями".
По его данным, в ноябре индикатив налоговых поступлений был перевыполнен на 5,5 млрд гривен или на 11,5%. За 11 месяцев 2020-го индикативные показатели налоговых поступлений перевыполнены на 41,4 млрд гривен (+15,1%), в том числе по НДС - на 37,8 млрд гривен (+53,6%), добавил Данилишин.
По сравнению с предыдущим годом налоговые поступления в бюджет, как отметил глава Совета НБУ, выросли в январе-ноябре на 62,1 млрд гривен (+15,1%), что, как указал Данилишин, "в условиях нисходящей динамики экономической активности и стабильности ставок налогов свидетельствует о расширении базы налогообложения за счет теневой экономики и повышение эффективности борьбы с налоговыми злоупотреблениями".
Ранее Государственная таможенная служба отчиталась о выполнении плана в ноябре на 102% и перечислении в бюджет 35,86 млрд грн, или на 711 млн грн больше плана.
Напомним, госбюджет за 10 месяцев недополучил 7,6 млрд грн.