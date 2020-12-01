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Таможня похвасталась перевыполнением плана в ноябре - на 2%

Таможня похвасталась перевыполнением плана в ноябре - на 2%

Киев  •  УНН

 • 13790 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Государственная таможенная служба отчиталась о выполнении плана в ноябре на 102% и перечислении в бюджет 35,86 млрд грн, или на 711 млн грн больше плана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Гостаможслужбы.

"В ноябре Гостаможслужба выполнила план поступлений на 102% и перечислила в госбюджет 35,86 млрд грн (при запланированных - 35,15 млрд грн)", - говорится в сообщении.

Таким образом, как указано, Гостаможслужба перевыполнила план на 711 млн грн и перечислила

  • в общий фонд - 29,79 млрд грн
  • в специальный фонд - 6,08 млрд грн

"При этом в ноябре текущего года, по сравнению с ноябрем прошлого, 2019 года, поступления таможенных платежей увеличилось на 5,53 млрд грн или на 18,2%", - добавили в таможслужбе.

Добавим, недовыполнение плана поступлений в бюджет в начале текущего года было среди главных вопросов, по поводу которых критиковали предыдущее правительство, возглавляемое Алексеем Гончаруком, которое отправили в отставку 4 марта. Так, Президент Зеленский заявлял, в частности, что за два месяца нового года невыполнение госбюджета составило почти 16 млрд грн, 13 из которых - из-за недостаточных поступлений от таможни.

По данным Минфина, таможня в июне выполнила план поступлений в полном объеме впервые за год.

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