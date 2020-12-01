Митниця похвалилася перевиконанням плану у листопаді - на 2%

"У листопаді Держмитслужба виконала план надходжень на 102% і перерахувала до держбюджету 35,86 млрд грн (при запланованих - 35,15 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як вказано, Держмитслужба перевиконала план на 711 млн грн та перерахувала



до загального фонду – 29,79 млрд грн



до спеціального фонду – 6,08 млрд грн



"При цьому у листопаді поточного року, в порівнянні з листопадом минулого, 2019 року, надходження митних платежів збільшилось на 5,53 млрд грн або на 18,2%", - додали у митслужбі.

Додамо, недовиконання плану надходжень до бюджету на початку поточного року було серед головних питань, з приводу яких критикували попередній уряд, очолюваний Олексієм Гончаруком, який відправили у відставку 4 березня. Так, Президент Зеленський заявляв, зокрема, що за два місяці нового року невиконання держбюджету становило майже 16 млрд грн, 13 з яких – через недостатні надходження від митниці.

За даними Мінфіну, митниця у червні виконала план надходжень у повному обсязі вперше за рік.