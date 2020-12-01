Бюджет у листопаді перевиконано на 9,3%

ukru
03:38 • 56056 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 97496 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 107239 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 90072 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 108534 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 83736 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101442 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117881 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145293 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184610 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 43630 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 33155 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 26555 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 53849 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 63926 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 82321 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 318529 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 251895 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 345438 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 338707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 73663 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112382 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112911 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109744 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123159 перегляди
Актуальне
Бюджет у листопаді перевиконано на 9,3%

Бюджет у листопаді перевиконано на 9,3%

Київ • УНН

 • 18648 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Доходи Державного бюджету у листопаді поточного року сягнули 102,29 млрд грн, що на 8,67 млрд грн, або на 9,3% вище від планового показника на цей період. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає УНН.

У листопаді цього року доходи Держбюджету зросли на 13,5 млрд грн, або на 15,2% проти аналогічного місяця 2019 року.

При цьому доходи Державного бюджету України за січень-листопад 2020 року становили майже 944,73 млрд грн, що на 253,4 млн грн менше від планового показника на цей період, або практично вихід на виконання плану.

Водночас у січні-листопаді 2020 року доходи Державного бюджету були вищі проти показника аналогічного періоду минулого року на 45 млрд грн, або на 5%.

Додамо, голова Ради НБУ Богдан Данилишин раніше сьогодні зазначив, що "виконання державного бюджету за доходами у листопаді здійснювалося в цілому у відповідності до планових показників".

За його даними, у листопаді індикатив податкових надходжень було перевиконано на 5,5 млрд гривень або на 11,5%. За 11 місяців 2020 року індикативні показники податкових надходжень перевиконано на 41,4 млрд гривень (+15,1%), у тому числі за ПДВ – на 37,8 млрд гривень (+53,6%), додав Данилишин.

Порівняно з попереднім роком податкові надходження до бюджету, як зазначив голова Ради НБУ, зросли у січні-листопаді на 62,1 млрд гривень (+15,1%), що, як вказав Данилишин, "в умовах низхідної динаміки економічної активності та незмінності ставок податків свідчить про розширення бази оподаткування за рахунок тіньової економіки та підвищення ефективності боротьби із податковими зловживаннями".

Раніше Державна митна служба прозвітувала про виконання плану у листопаді на 102% і перерахування до бюджету 35,86 млрд грн, або на 711 млн грн більше плану.

Нагадаємо, держбюджет за 10 місяців недоотримав 7,6 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79