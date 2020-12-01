Бюджет у листопаді перевиконано на 9,3%

У листопаді цього року доходи Держбюджету зросли на 13,5 млрд грн, або на 15,2% проти аналогічного місяця 2019 року.

При цьому доходи Державного бюджету України за січень-листопад 2020 року становили майже 944,73 млрд грн, що на 253,4 млн грн менше від планового показника на цей період, або практично вихід на виконання плану.

Водночас у січні-листопаді 2020 року доходи Державного бюджету були вищі проти показника аналогічного періоду минулого року на 45 млрд грн, або на 5%.

Додамо, голова Ради НБУ Богдан Данилишин раніше сьогодні зазначив, що "виконання державного бюджету за доходами у листопаді здійснювалося в цілому у відповідності до планових показників".

За його даними, у листопаді індикатив податкових надходжень було перевиконано на 5,5 млрд гривень або на 11,5%. За 11 місяців 2020 року індикативні показники податкових надходжень перевиконано на 41,4 млрд гривень (+15,1%), у тому числі за ПДВ – на 37,8 млрд гривень (+53,6%), додав Данилишин.

Порівняно з попереднім роком податкові надходження до бюджету, як зазначив голова Ради НБУ, зросли у січні-листопаді на 62,1 млрд гривень (+15,1%), що, як вказав Данилишин, "в умовах низхідної динаміки економічної активності та незмінності ставок податків свідчить про розширення бази оподаткування за рахунок тіньової економіки та підвищення ефективності боротьби із податковими зловживаннями".

Раніше Державна митна служба прозвітувала про виконання плану у листопаді на 102% і перерахування до бюджету 35,86 млрд грн, або на 711 млн грн більше плану.

Нагадаємо, держбюджет за 10 місяців недоотримав 7,6 млрд грн.