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Бюджет-2021: Рада запаздывает с началом заседания на полчаса

Киев • УНН

 • 12768 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Заседание Верховной Рады Украины, которое должно было стартовать в 16:00, по состоянию на 16:30 еще не началось, передает корреспондент УНН.

Бюджет-2021: Рада запаздывает с началом заседания на полчаса

Так, перерыв до 16 часов был объявлен около 14:30, после того, как парламентарии приняли с поправками проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Законопроект направлен урегулировать вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

В то же время, нардепы во время голосования поддержали ряд поправок, не учтенных бюджетным комитетом, в частности, по закупке лекарств и акцизу горючего - № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 и 147. Также нардепы провалили голосование за ряд поддержанных комитетом поправок № 445-448.

Отметим, что по словам нардепов, Рада таким образом проголосовала две взаимоисключающие правки. Одна правка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на 1 год, как временную меру, а вторая - на постоянной основе. При этом вторая правка не забирает это с доходов госбюджета.

После этого Разумков поручил Комитету по вопросам бюджета срочно собраться для того, чтобы "сбалансировать" проект бюджета на 2021 год.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, народные депутаты сегодня к 18:00 поддержат проект закона о Государственном бюджете на 2021 год.

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