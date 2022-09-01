"Был март, лилась кровь, убивали Бучу, а какое-то падло помогало россиянам в Украине": Мосийчук о выдаче лицензий 1xBet

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“1xBet получил лицензию в самый тяжелый период украинской истории: это был март, лилась кровь, убивали Бучу. l я считаю, что нужно не просто аннулировать лицензию, а нужно разобраться, какое падло в это время помогало россиянам в Украине и продолжало получение этой лицензии, потому что это только откровенный враг мог такое делать”, - заявил общественный деятель.

Мосийчук подчеркнул – то, что СМИ называют лоббистом выдачи лицензии 1xBet Бориса Баума – не секретная информация, однако ему кто-то помогал с этим.

“Эта информация не тайна, но он (Баум – ред.) не является государственным служащим, народным депутатом, вообще не имеет никакого отношения к государственным органам власти. Он ведь не мог сам лоббировать и влиять? Он, конечно, обращался к каким-то представителям во власти, чиновникам, и они это делали. У меня есть догадки, к кому, но я хочу иметь доказательную базу.

Скажу одно - человек, который завел 1xBet на получение лицензии по просьбе Баума – должен как минимум уйти из политики, потому что мы докажем причастность этого лица к этому, мы будем иметь неопровержимые факты. И как минимум политическая ответственность за это будет”, - подчеркнул Мосийчук.

Напомним

Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать букмекерская компания 1xBet. КРАИЛ выдала лицензии компании ООО “ТБК” (бренд 1xBet – ред.) 30 марта, в разгар войны.

Эта компания номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время, сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

Несмотря на это, в КРАИЛ до сих пор сообщают, что не видят российского следа в компании и занимаются “политической слепотой”, заявляя, что они стоят “на страже честной и прозрачной деятельности всех участников рынка азартных игр”. Украинцы считают такие заявления КРАИЛ “галиматьей” и призывают закрыть Комиссию.