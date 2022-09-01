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“Був березень, лилася кров, вбивали Бучу, а якесь падло допомагало росіянам в Україні”: Мосійчук про видачу ліцензій 1xBet

Київ • УНН

 • 459701 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. За день до звільнення Бучі - міста-героя України, де відбувалися запеклі бої та загинуло понад 420 мирних жителів, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії для роботи в Україні проросійській букмекерській конторі 1xBet. На думку громадського діяча та колишнього нардепа Ігоря Мосійчука у коментарі УНН, з букмекерами треба якнайскоріше розібратися та не лише анулювати їм ліцензії, а й притягти до відповідальності лобістів.

“Був березень, лилася кров, вбивали Бучу, а якесь падло допомагало росіянам в Україні”: Мосійчук про видачу ліцензій 1xBet

Цитата

“1xBet отримав ліцензію в найтяжчий період української історії: це був березень, лилася кров, вбивали Бучу. l я вважаю, що треба не просто анулювати ліцензію, а треба розібратися, яке падло в цей час допомагало росіянам в Україні та протягувало отримання цієї ліцензії, бо це тільки відвертий ворог міг таке робити”, - заявив громадський діяч.

Мосійчук наголосив - те, що ЗМІ називають лобістом видачі ліцензії 1xBet Бориса Баума - не секретна інформація, однак йому хтось допомагав із цим.

“Ця інформація не таємниця, але він (Баум - ред.) не є державним службовцем, народним депутатом, взагалі не має ніякого відношення до державних органів влади. Він же не міг сам лобіювати і впливати? Він, звичайно, звертався до якихось представників у владі, чиновників, і вони це робили. У мене є здогадки, до кого, але я хочу мати доказову базу.

Скажу одне - людина, яка завела 1xBet на отримання ліцензії по проханню Баума – мала б як мінімум піти з політики, бо ми доведемо причетність цієї особи до цього, ми матимемо неспростовні факти. І як мінімум політична відповідальність за це буде”, - наголосив Мосійчук.

Нагадаємо

Попри війну, в Україні й досі продовжує працювати букмекерська компанія 1xBet. КРАІЛ видала ліцензії компанії ТОВ “ТБК” (бренд 1xBet - ред.) 30 березня, у розпал війни.

Ця компанія номінально належить українським громадянам. Водночас сам бренд 1xBet, за інформацією журналістів InformNapalm, контролюється російськими громадянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

Попри це, в КРАІЛ і досі повідомляють, що не бачать російського сліду в компанії та займаються “політичною сліпотою”, заявляючи, що вони стоять “на варті чесної та прозорої діяльності всіх учасників ринку азартних ігор”. Українці вважають такі заяви КРАІЛ “галіматьйою” та закликають закрити Комісію.

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