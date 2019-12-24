Бунт в СИЗО в Кропивницком: количество пострадавших возросло
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Возросло количество пострадавших во время подавления бунта в СИЗО в Кропивницком 17 декабря. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой.
По его словам, во время стабилизации ситуации заключенных лишали разрешенных вещей: телевизоров, электрочайников. Личные вещи просто выбросили. Некоторых заключенных в другие учреждения перевозили в летних тапочках. Удерживают около полутысячи человек в здании, которому 110 лет. Санитарно-бытовые условия не выдерживают никакой критики.
"Количество таких людей увеличилось с 25 до 58 человек... В настоящее время всем помощь оказана, никто не требует госпитализации. Уволена часть руководителей структурных подразделений. Решается вопрос о коммунально-бытовом обеспечении учреждения", - сказал он.
Напомним, 17 декабря один из заключенных избил женщину-психолога и призвал к неповиновению других. Во время стабилизации ситуации группа быстрого реагирования применила к заключенным спецсредства. Избили также людей с инвалидностью и одного несовершеннолетнего.
20 декабря в СИЗО обнаружили тело заключенного. По медицинскому заключению, умер человек от отравления неизвестным веществом, вероятно, наркотическим, а не от избиения.