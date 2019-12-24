Бунт у СІЗО у Кропивницькому: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 грудня. УНН. Зросла кількість потерпілих під час придушення бунту в СІЗО у Кропивницькому 17 грудня. Про це кореспонденту УНН повідомив представник Уповноваженого ВР з прав людини на Кіровоградщині Олег Кошовий.
За його словами, під час стабілізації ситуації в’язнів позбавляли дозволених речей: телевізорів, електрочайників. Особисті речі просто викинули. Деяких в’язнів до інших установ перевозили у літніх капцях. Утримують близько півтисячі людей у будівлі, якій 110 років. Санітарно-побутові умови не витримують жодної критики.
“Кількість таких людей збільшилася з 25 до 58 осіб... На даний час всім допомога надана, ніхто не потребує госпіталізації. Звільнена частина керівників структурних підрозділів. Вирішується питання щодо комунально-побутового забезпечення установи”, — сказав він.
Нагадаємо, 17 грудня один із в’язнів побив жінку-психолога та закликав до непокори інших. Під час стабілізації ситуації група швидкого реагування застосувала до ув’язнених спецзасоби. Побили також людей з інвалідністю та одного неповнолітнього.
20 грудня в СІЗО виявили тіло ув’язненого. За медичним висновком, помер чоловік від отруєння невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною, а не від побиття.