Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"

"2С22 "Богдана" - первая украинская самоходная артиллерийская установка на колесном шасси. Броня кабины гаубицы выдерживает прямой удар российского дрона-камикадзе "Ланцет", что обеспечивает сохранение жизни экипажа. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН.

"2С22 "Богдана" - первая украинская самоходная артиллерийская установка на колесном шасси, разработанная под стандартный для стран НАТО калибр 155 миллиметров. Броня кабины гаубицы выдерживает прямой удар российского дрона-камикадзе "Ланцет", что обеспечивает сохранение жизни экипажа", - рассказали в Минобороны.

Отмечается, что впервые ее использовали в бою в 2022-м году, в 2023-м - официально взяли на вооружение.

В декабре 2023-го Президент Владимир Зеленский сообщал об увеличении производства САУ "Богдана" до шести единиц в месяц.

Дополнение

Минобороны в феврале сообщало, что благодаря совместной работе украинского правительства удалось нарастить производство оружия с партнерами, в соответствии с чем подтверждаются такие результаты, как производство на территории Украины гаубиц L119 калибра 105 мм (совместно с BAE Systems); производство боевых бронированных машин Lynx и Fuchs (совместно с Rheinmetal), а также другие соглашения.