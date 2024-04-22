В вооруженных силах рф действует специальное подразделение "Барс-Каскад", в котором служат кремлевские VIP-персоны. Подразделение преимущественно участвует в операциях вдали от линии фронта. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, основанном на данных британской разведки, передает УНН.

Детали

Как рассказали в британской разведке, муж известной российской деятельницы влияния елены блиновской присоединился к военной кампании вооруженных сил рф в Украине, чтобы женщина не попала в тюрьму по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

16 апреля 2024 года алексей блиновский зафиксирован на службе в специально созданной воинской части вооруженных сил россии, известной как "Барс-Каскад" вблизи Украины.

По сообщениям, это подразделение было создано заместителем председателя государственной думы рф по обороне дмитрием саблиным.

Подразделение преимущественно участвует в операциях с беспилотными летательными аппаратами, как правило, вдали от линии фронта. Оно действует с октября 2022 года, и в его составе по меньшей мере 10 членов партии "Единая Россия" и сыновей кремлевских VIP-персон.

По имеющимся данным, зачисленным VIP-персонам предоставляется охрана.

Зачисление в "Барс Каскад", вероятно, позволяет российским элитным фигурам обойти обязательные требования к военной службе в россии с гарантированной безопасностью и потенциально завоевать расположение кремля - указали в британской разведке.

Также в Минобороны Британии отметили, что случай Блиновского - первый зафиксированный случай, когда человек присоединился к подразделению, чтобы помочь члену семьи избежать тюрьмы.

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