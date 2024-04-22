Еще плюс 730 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 460 260 человек, 7236 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно:

личного состава - около 460 260 (+730) человек,

танков - 7236 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 13904 (+8) ед,

артиллерийских систем - 11736 (+17) ед,

РСЗО - 1046 (+0) ед,

средства ППО - 768 (+1) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9384 (+5),

крылатые ракеты - 2117 (+2),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15812 (+27) ед,

специальная техника - 1934 (+8).

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб