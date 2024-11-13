Британская писательница получила Букеровскую премию
Киев • УНН
Саманта Харви получила Букеровскую премию за роман "Орбитальная" о шести астронавтах на МКС. Произведение исследует взаимосвязь между людьми и планетой, касаясь тем грусти и климатического кризиса.
Букеровскую литературную премию получила 49-летняя британская писательница Саманта Харви за роман "Орбитальная". Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
В этом произведении рассказывается о жизни шестерых астронавтов из Японии, рф, США, Великобритании и Италии, которые в течение суток находятся на Международной космической станции, вращаясь вокруг Земли. Роман охватывает темы грусти, желания и климатического кризиса, исследуя взаимосвязь между людьми и планетой.
Во время речи Харви заметила, что наблюдать за Землей из космоса - это как увидеть себя со стороны.
То, что мы делаем с Землей, мы делаем себе
Нынешняя премия отметила рекордное количество женщин, ведь в финальный список номинантов вошли пять писательниц. Приз данной награды составляет 50 000 фунтов (около 60 000 евро).
Букеровская премия присуждается за художественные произведения, написанные на английском языке и изданные в Великобритании или Ирландии.