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Британия предъявила обвинения третьему подозреваемому в деле об отравлении Скрипалей

Британия предъявила обвинения третьему подозреваемому в деле об отравлении Скрипалей

Киев  •  УНН

 • 22898 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Британская полиция выдвинула обвинение против третьего подозреваемого в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает УНН со ссылкой на заявление правоохранителей.

Заявление Скотленд-ярда

“Во вторник, 21 сентября, полиция по борьбе с терроризмом может подтвердить, что обвинения были выдвинуты против третьего лица в связи с продолжающимся расследованием атаки в Солсбери с использованием “Новичка”, — заявили в Скотленд-ярде.

Согласно релизу, в результате продолжающихся расследований был идентифицирован третий подозреваемый, известный как “Сергей Федотов”. Доказательства, касающиеся этого человека, были представлены в прокуратуру. Прокуроры в свою очередь пришли к выводу, что существует достаточно доказательств, обеспечивающих реалистичную перспективу осуждения подозреваемого, и что обвинение Сергея Федотова в следующих преступлениях явно отвечает общественным интересам:

— заговор с целью убийства Сергея Скрипаля;
— покушение на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли;
— причинение тяжких телесных повреждений у Юлии Скрипаль и Нику Бейли;
— владение химическим оружием и его применение в нарушение Закона о химическом оружии 1996 года.

“В ходе полицейского расследования были обнаружены доказательства того, что „Сергей Федотов“ — это псевдоним „Дениса Сергеева“ и что он является сотрудником российской военной разведки, ГРУ. Собранные доказательства также показывают, что „Руслан Боширов“ и „Александр Петров“ являются псевдонимами Анатолия Чепиги и Александра Мишкина соответственно и что эти люди являются членами ГРУ”, — сказано в релизе.

При этом руководитель отдела по борьбе с преступностью и борьбе с терроризмом Ник Прайс отметил, что Великобритания не будет обращаться в Россию с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова.

Дополнение

В феврале 2019 года исследовательская поисковая сеть Bellingcat показала фотографию третьего подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — “Сергея Федотова”.

По данным Bellingcat, третий офицер ГРУ присутствовал в Великобритании, когда Сергей и Юлия Скрипали впали в кому после, по словам британских властей, умышленного отравления веществом “Новичок”.

Контекст

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в британском Солсбери. По версии следствия, яд — нервно-паралитическое вещество “Новичок” — было нанесено на дверную ручку дома Скрипалей.

Тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Подозреваемые в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявили, что приехали в Солсбери по рекомендации друзей, чтобы “оторваться” и посмотреть на 123-метровый шпиль знаменитого собора в Солсбери.

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