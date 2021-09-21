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Британія звинуватила третього підозрюваного у справі про отруєння Скрипалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Британська поліція висунула звинувачення проти третього підозрюваного у справі про отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері, передає УНН з посиланням на заяву правоохоронців.

Заява Скотленд-ярда

“У вівторок, 21 вересня, поліція по боротьбі з тероризмом може підтвердити, що звинувачення були висунуті проти третьої особи в зв’язку з розслідуванням атаки в Солсбері з використанням “Новачка”, — заявили в Скотленд-Ярді.

Згідно з релізом, в результаті триваючих розслідувань був ідентифікований третій підозрюваний, відомий як “Сергій Федотов”. Докази, що стосуються цієї людини, були представлені в прокуратуру. Прокурори в свою чергу прийшли до висновку, що існує достатньо доказів, які забезпечують реалістичну перспективу засудження підозрюваного, і що звинувачення Сергія Федотова в наступних злочинах явно відповідає суспільним інтересам:

— змова з метою вбивства Сергія Скрипаля;
— замах на вбивство Сергія Скрипаля, Юлії Скрипаль і Ніка Бейлі;
— заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у Юлії Скрипаль і Ніку Бейлі;
— володіння хімічною зброєю і його застосування в порушення Закону про хімічну зброю 1996 року.

“В ході поліцейського розслідування були виявлені докази того, що „Сергій Федотов“ — це псевдонім „Дениса Сергєєва“ і що він є співробітником російської військової розвідки, ГРУ. Зібрані докази також показують, що „Руслан Боширов“ і „Олександр Петров“ є псевдонімами Анатолія Чепіги та Олександра Мишкова відповідно і що ці люди є членами ГРУ”, — сказано в релізі.

При цьому керівник відділу по боротьбі зі злочинністю та боротьби з тероризмом Нік Прайс зазначив, що Велика Британія не буде звертатися до Росії з проханням про екстрадицію Сергія Федотова.

Доповнення

У лютому 2019 року дослідницька пошукова мережа Bellingcat показала фотографію третього підозрюваного в отруєнні експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії — “Сергія Федотова”.

За даними Bellingcat, третій офіцер ГРУ був присутній у Великій Британії, коли Сергій і Юлія Скрипалі впали в кому після, за словами британської влади, умисного отруєння речовиною “Новачок”.

Контекст

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні у березні 2018 року в британському Солсбері. За версією слідства, отрута — нервово-паралітичну речовину “Новачок” — було нанесено на дверну ручку будинку Скрипаль.

Тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Підозрювані в отруєнні ексспівробітника ГРУ і його дочки Олександр Петров і Руслан Боширов в інтерв’ю головному редактору RT Маргариті Сімоньян заявили, що приїхали в Солсбері за рекомендацією друзів, щоб “відірватися” і подивитися на 123-метровий шпиль знаменитого собору в Солсбері.

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