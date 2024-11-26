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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британия тайно передала Украине новую партию Storm Shadow: что известно о поставке

Британия тайно передала Украине новую партию Storm Shadow: что известно о поставке

Киев  •  УНН

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Великобритания тайно поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow до отмены ограничений на их использование. Это первая поставка ракет при премьерстве Кира Стармера.

Правительство Великобритании недавно тайно поставило Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет Bloomberg, поставка состоялась до решения британского правительства отменить ограничения для Вооруженных Сил Украины на использование данного вооружения, а также аналогичного решения американцев в отношении своих дальнобойных ракет.

По словам источников издания, речь идет о «десятках крылатых ракет Storm Shadow». В то же время собеседники издания отказались уточнять, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, ссылаясь на вопросы безопасности.

Известно, что ракеты были отправлены до недавнего решения США и Великобритании позволить Украине запускать ракеты большой дальности по целям в террористической стране. Также отмечается, что это было первой поставкой при премьер-министре Кире Стармере, который пообещал продолжать поддерживать Украину в войне против РФ.

Напомним,

Ранее УНН информировало, что в результате ракетного удара Storm Shadow в курской области погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука, были ранены 33 российских солдата и убиты 500 северокорейских солдат.

Удар Storm Shadow по Курской области: погиб генерал-лейтенант рф и сотни северокорейских солдат23 нояб. 2024, 13:47 • 35437 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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