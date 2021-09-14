Великобритания готовит зимний план по борьбе с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что коронавирус “все еще существует”, но пообещал, что его новый зимний план COVID “придаст уверенности”, чтобы избежать карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Количество случаев коронавируса в Британии зимой может возрасти, поэтому правительство план “Б”, чтобы этого избежать. Он будет применяться, если увеличится число госпитализированных пациентов в больницах и смертность от коронавируса.
Он включает в себя возможность восстановления обязательного ношения масок, ковидных паспортов и дистанционной работы.
Джонсон также сообщил, что правительство рассматривает возможность “упрощения” системы светофоров для заграничных путешествий и что он может сделать, чтобы “нагрузки на тестирование были менее обременительными для тех, кто возвращается в страну”.
Сейчас в стране планируют вакцинировать можно больше людей. Также правительство делает ставку на бустерные дозы вакцины.
Напомним
В Великобритании рекомендуют бустерные дозы для людей в возрасте от 50 лет. Детям в возрасте 12-15 лет в Великобритании будет предложена вакцинация от COVID-19, начиная со следующей недели.