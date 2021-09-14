Британія готує зимовий план щодо боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прем’єр -міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що коронавірус “все ще існує”, але пообіцяв, що його новий зимовий план щодо COVID “додасть впевненості”, щоб уникнути карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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Кількість випадків коронавірусу в Британії взимку може зрости, тому уряд має план "Б", аби цього запобігти. Він буде застосовуватися, якщо збільшиться число госпіталізованих пацієнтів в лікарнях та смертність від коронавірусу.
Він включає в себе можливість відновлення обов'язкового носіння масок, ковідних паспортів та дистанційної роботи.
Джонсон також повідомив, що уряд розглядає можливість "спрощення" системи світлофорів для закордонних подорожей і що він може зробити, щоб "навантаження на тестування були менш обтяжливими для тих, хто повертається в країну".
Наразі в країні планують вакцинувати якомога більше людей. Також уряд робить ставку на бустерні дози вакцини.
Нагадаємо
У Великій Британії рекомендують бустерні дози для людей віком від 50 років. Дітям у віці 12-15 років у Великій Британії буде запропонована вакцинація від COVID-19, починаючи з наступного тижня.