Британія готує зимовий план щодо боротьби з коронавірусом

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Кількість випадків коронавірусу в Британії взимку може зрости, тому уряд має план "Б", аби цього запобігти. Він буде застосовуватися, якщо збільшиться число госпіталізованих пацієнтів в лікарнях та смертність від коронавірусу.

Він включає в себе можливість відновлення обов'язкового носіння масок, ковідних паспортів та дистанційної роботи.

Джонсон також повідомив, що уряд розглядає можливість "спрощення" системи світлофорів для закордонних подорожей і що він може зробити, щоб "навантаження на тестування були менш обтяжливими для тих, хто повертається в країну".

Наразі в країні планують вакцинувати якомога більше людей. Також уряд робить ставку на бустерні дози вакцини.

Нагадаємо

У Великій Британії рекомендують бустерні дози для людей віком від 50 років. Дітям у віці 12-15 років у Великій Британії буде запропонована вакцинація від COVID-19, починаючи з наступного тижня.