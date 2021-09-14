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Велика Британія хоче зменшити передачу COVID-19 у школах: починає вакцинацію дітей з 12 років

Велика Британія хоче зменшити передачу COVID-19 у школах: починає вакцинацію дітей з 12 років

Київ • УНН

 • 20293 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Дітям у віці 12-15 років у Великій Британії буде запропонована вакцинація від COVID-19, починаючи з наступного тижня. На вакцинацію буде потрібна згода батьків або опікунів. Умови для проведення щеплення оприлюднили напередодні в уряді країни, повідомляє УНН.

Цитата:

"Людям у віці від 12 до 15 років в Англії буде запропонована одна доза вакцини Pfizer/BioNTech від COVID-19 відповідно до рекомендацій чотирьох головних медичних фахівців (CMO) Великої Британії", - вказали в уряді країни.

Деталі

Вказано, що Національна служба охорони здоров'я (NHS) Англії готується до реалізації програми вакцинації в школах, за підтримки у тому числі лікарів загальної практики.

Запрошувати на вакцинацію почнуть з наступного тижня.

Перед вакцинацією медичний персонал, який здійснює вакцинацію, буде потребувати згоди батьків або опікунів.

Передусім вакцинуватимуть здорових дітей шкільного віку у віці від 12 до 15 років у їхніх школах, також планується забезпечити вакцинацію тим, хто навчається на дому, у спеціалізованих закладах.

Коментар голови британського МОЗ

"Я схвалив рекомендацію головного лікаря про розширення вакцинації на дітей у віці від 12 до 15 років - для захисту молодих людей від зараження COVID-19, зменшення передачі вірусу в школах і можливості навчання учнів у класах", - прокоментував міністр охорони здоров'я та соціального захисту Великої Британії Саджид Джавід.

Доповнення

У середньому четверо з п'яти дорослих у Великій Британії вже отримали обидві дози вакцини від COVID-19, при цьому понад половина всіх 16- і 17-річних отримали першу дозу вакцини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Велика Британія схвалила вакцину Moderna для дітей з 12 років

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