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Великобритания хочет уменьшить передачу COVID-19 в школах: начинает вакцинацию детей с 12 лет

Великобритания хочет уменьшить передачу COVID-19 в школах: начинает вакцинацию детей с 12 лет

Киев  •  УНН

 • 20284 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Детям в возрасте 12-15 лет в Великобритании будет предложена вакцинация от COVID-19, начиная со следующей недели. На вакцинацию потребуется согласие родителей или опекунов. Условия для проведения прививки обнародовали накануне в правительстве страны, сообщает УНН.

Цитата:

"Людям в возрасте от 12 до 15 лет в Англии будет предложена одна доза вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 в соответствии с рекомендациями четырех главных медицинских специалистов (CMO) Великобритании", - указали в правительстве страны.

Детали

Указано, что Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии готовится к реализации программы вакцинации в школах, при поддержке в том числе врачей общей практики.

Приглашать на вакцинацию начнут со следующей недели.

Перед вакцинацией медицинский персонал, осуществляющий вакцинацию, запросит согласия родителей или опекунов.

Прежде всего вакцинировать будут здоровых детей школьного возраста в возрасте от 12 до 15 лет в их школах, также планируется обеспечить вакцинацию тем, кто учится на дому, в специализированных учреждениях.

Комментарий главы британского Минздрава

"Я одобрил рекомендацию главного врача о расширении вакцинации на детей в возрасте от 12 до 15 лет - для защиты молодых людей от заражения COVID-19, уменьшения передачи вируса в школах и возможности обучения учащихся в классах", - прокомментировал министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Саджид Джавид.

Дополнение

В среднем четверо из пяти взрослых в Великобритании уже получили обе дозы вакцины от COVID-19, при этом более половины всех 16- и 17-летних получили первую дозу вакцины.

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