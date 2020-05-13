Божок: Россия - крупнейший источник минной угрозы не только для Украины, но и всего пространства ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел Егор Божок прокомментировал результаты очередного онлайн заседание Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 13 мая в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений, боеприпасов и мин и заявил, что в центре внимания находилась проблема минной угрозы в зоне развязанного РФ конфликта на востоке Украины и усилия международных правительственных и неправительственных организаций по его преодолению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
“Форум рассмотрел результаты усилий ОБСЕ на направлении легких вооружений, стрелкового оружия и запасов обычных боеприпасов, а также усилия по обновлению соответствующей нормативной базы Организации. Делегации государств-участников ОБСЕ подчеркнули важность достижения прогресса в этом направлении, что позволит усилить национальные меры по борьбе с незаконным оборотом упомянутых вооружений”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что участники онлайн заседания также поделились опытом выполнения проектов ОБСЕ в сфере легких вооружений, стрелкового оружия, обычных боеприпасов и противоминной деятельности в государствах-участниках ОБСЕ.
“В центре внимания находилась проблема минной угрозы в зоне развязанного РФ конфликта на востоке Украины и усилия международных правительственных и неправительственных организаций по его преодолению. Партнеры Украина со ссылкой на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осудили продолжающиеся поставки Россией вооружений и военной техники поддерживаемым ею вооруженным формированиям, которые продолжают временную оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства. Было высказано убеждение, что ситуация не может улучшиться, пока Россия не прекратит целенаправленные дестабилизирующие действия и не начнет на практике выполнять свои обязательства по минским договоренностями”, — добавляется в сообщении.
Выступая на заседании, заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко обозначил основные элементы национальной политики Украины в сфере противоминной деятельности, в частности в контексте продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. Он отметил угрозах загрязнения временно оккупированных поддерживаемыми РФ боевиками территории Украины противопехотными минами и взрывоопасными предметами.
Представитель Украины проинформировал о мерах, предпринимаемых украинской стороной, по очистке освобожденных от временной оккупации территорий Украины от средств войны, которые подвергают гражданское население серьезной опасности.
Как сообщал УНН, ранее Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России.