Божок: Россия - крупнейший источник минной угрозы не только для Украины, но и всего пространства ОБСЕ

КИЕВ. 13 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел Егор Божок прокомментировал результаты очередного онлайн заседание Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 13 мая в рамках председательства Украины по проблематике легких вооружений, боеприпасов и мин и заявил, что в центре внимания находилась проблема минной угрозы в зоне развязанного РФ конфликта на востоке Украины и усилия международных правительственных и неправительственных организаций по его преодолению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.