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Посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии в Берлине совместно с послом РФ

Киев • УНН

 • 29725 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило министерство иностранных дел Украины в Facebook, передает УНН, в частности опираясь на данные берлинского издания Tagesspiegel и агентства DW.

Посол Украины в Германии отказался участвовать в церемонии в Берлине совместно с послом РФ

По словам Мельника, он ценит приглашение главы Берлина Мюллера принять участие в церемонии завершения Второй мировой войны, которое получили также посольства Беларуси и России в Германии. “Таким образом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима”, — считает Мельник.

Однако от участия в церемонии 2 мая в Берлине он решил отказаться. “Даже в самых кошмарных снах я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более 6 лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодня 14 тысяч украинцев были убиты в ходе все еще продолжающейся российской агрессии”, — заявил Мельник.

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Издание Tagesspiegel отмечает, что церемония возложения венка должна была состояться у здания, где 2 мая 1945 года немецкий генерал Гельмут Вайдлинг подписал приказ о капитуляции войск, которые до последнего сражались в Берлине. 75-ю годовщину этого исторического события мэр Берлина Михаэль Мюллер хотел почтить вместе с тремя дипломатами, чьи страны принадлежали к бывшему Советскому Союзу. “Главным в мероприятии чествования прежде всего российских, украинских и белорусских бойцов Красной армии, которые взяли Берлин”, — цитирует слова пресс-секретаря Мюллера Tagesspiegel.

Издание также отмечает, что из-за войны на Донбассе уже пять лет в Берлине не было никаких мероприятий памяти жертв Второй мировой войны, в которых бы совместно участвовали послы России и Украины. РФ празднует День победы 9 мая и в Берлине традиционно проходят соответствующие торжества рядом с советским мемориалом в Трептов-парке. Зато посольство Украины ежегодно, начиная с 2015 года, приглашает представителей немецкого правительства и общества на возложение венков к советскому мемориалу в парке Тиргартен 8 мая. В этот же день завершения войны отмечают европейцы и американцы.

Напомним, накануне Украина и Германия обсудили работу стран в нормандском формате.

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