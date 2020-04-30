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МЗС Німеччини про кризу на Донбасі: пандемія не має бути "фіговим листком"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав Росію та Україну до швидкого виконання мінських домовленостей. Пандемія COVID-19 не повинна бути "фіговим листком", що дозволяє загальмувати вже узгоджені процеси, заявив Маас у четвер, 30 квітня, після відеоконференції міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

МЗС Німеччини про кризу на Донбасі: пандемія не має бути "фіговим листком"

Рішення, яких було досягнуто в Мінську та під час "нормаднського" саміту в Парижі в грудні 2019 року, "не повинні бути зруйновані", заявив Маас.

За його словами, найважливіше - досягнути постійного та всеохопного припинення вогню.

Також з його слів, треба невідкладно покращити гуманітарну ситуацію на Cході України, адже закриття лінії розмежування через пандемію COVID-19 завдає значних проблем місцевому населенню.

"Вкрай потрібно" також досягти прогресу в процесі розмінування, сказав Маас.

Нагадаємо, сьогодні відбулись переговори міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" — України, Росії, Німеччини та Франції. 

Під час зустрічі онлайн міністри обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на сході України.

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