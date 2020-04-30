МИД Германии о кризисе на Донбассе: пандемия не должна быть "фиговым листком"

Решения, которые были достигнуты в Минске и во время "нормаднського" саммита в Париже в декабре 2019 года, "не должны быть разрушены", заявил Маас.

По его словам, самое важное - достичь постоянного и всеобъемлющего прекращении огня.

Также по его словам, надо безотлагательно улучшить гуманитарную ситуацию на востоке Украины, ведь закрытие линии разграничения из-за пандемии COVID-19 приносит много проблем местному населению.

"Крайне нужно" также достичь прогресса в процессе разминирования, сказал Маас.

Напомним, сегодня состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Во время встречи онлайн министры обсудили в первую очередь вопросы безопасности урегулирования ситуации на востоке Украины.